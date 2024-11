Le milieu de terrain des Lions s’est présenté en conférence de presse à la veille du match contre le Burkina Faso.

Pape Gueye avant Burkina-Sénégal

Sur la rencontre

Ça ne va pas être un match simple parce qu’on connaît l’équipe du Burkina. On a joué pas mal de fois contre eux, notamment pendant la CAN. On est tous concentrés, on a hâte de jouer demain et de gagner ce match. Nous espérons remporter les trois points. Le Burkina est une équipe qui ne lâche pas. Ils se battent, sont forts dans les duels et on pas pas mal de joueurs qui sont connus. Sur le dernier match, notamment, on a pris un but sur le sur la dernière minute. C’est donc une équipe qui a un gros mental, ça va être un bon match.

On a la chance d’avoir de nombreux cadres dans la sélection et qui ont beaucoup d’expérience. C’est un match un peu particulier parce qu’on va jouer contre le Burkina au Mali, mais tout le monde est concentré pour le même objectif. Nous sommes tous des compétiteurs qui évoluent dans de grands clubs. C’est sûr qu’on a envie d’être premiers, mais on va faire attention au Burkina Faso. On a le même objectif en tant que joueur, c’est se donner à fond. On va le faire pour gagner.

Sur son importance en sélection

Je prends énormément plaisir à jouer dans cette équipe. C’est une fierté d’être appelé pour la nation. Je suis arrivé sur la pointe de pieds mais je me sens de mieux en mieux aujourd’hui, j’ai beaucoup plus de temps de jeu par rapport à la première année. Mais c’est à moi de continuer à travailler, d’écouter les consignes des partenaires et des coachs pour m’améliorer.

