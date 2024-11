Noah Fadiga, qui s’est effondré lors du match contre le Standard Liège dimanche dernier, souffre d’une myocardite. Dans un communiqué publié ce mercredi, le club de La Gantoise a indiqué que le Sénégalais de 24 ans allait se faire implanter un défibrillateur par mesure de précaution.

La Gantoise a publié un long communiqué pour donner plus de précisions sur la situation de Noah Fadiga, qui s’est effondré sur le terrain lors du match La Gantoise – Standard de Liège ce dimanche. « La myocardite peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, ce qui a effectivement été le cas pour Noah dimanche dernier. Cette affection est totalement nouvelle pour lui et n’a rien à voir avec ses antécédents familiaux. Un éventuel problème héréditaire a déjà été exclu il y a un an et demi. La myocardite peut survenir chez tout le monde, sans distinction », peut-on lire.

Le club souligne que l’avenir de la carrière de Fadiga n’est pas en danger. Il recevra le traitement approprié et, par mesure de précaution, il va se faire implanter un défibrillateur. Pedro Brugada, spécialiste en cardiologie et médecin traitant de Fadiga, a donné plus de détails. « Noah a été, et continue d’être, régulièrement examiné comme tous les sportifs de haut niveau, mais la myocardite peut survenir de manière imperceptible entre deux examens. Nous avons observé du tissu cicatriciel qui n’était pas présent auparavant. La cause est souvent une infection virale, comme la grippe ou un rhume, où le virus se localise sur le muscle cardiaque. »

Brugada a expliqué que le trouble du rythme cardiaque que Fadiga a subi s’est rapidement résorbé de lui-même, mais qu’il a été enregistré grâce à une puce. « Le problème peut être résolu en implantant un défibrillateur, nous prenons toutes les précautions pour que Noah soit protégé dans l’avenir. » Cette annonce a rassuré les supporters. Il semble que le joueur soit entre de bonnes mains et qu’il ait toutes les chances de récupérer complètement, sans que sa carrière sportive ne soit compromise.

ℹ️ 𝘿𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙚 𝙉𝙤𝙖𝙝 𝙁𝙖𝙙𝙞𝙜𝙖 Als een team achter Noah 🙏 UPDATE | https://t.co/JOe9skUEOr pic.twitter.com/Jbh1E3oSqq — KAA Gent (@KAAGent) November 13, 2024

