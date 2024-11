Le commandement de l’ASFA a rendu hommage à l’adjudant-chef Karim Seck lors d’un pot de départ organisé ce mercredi 13 novembre au bataillon des sports.

Le 13 novembre 2024 sera toujours marqué par une grande reconnaissance et une grande émotion. Papa Arona Gueye, secrétaire général et chef de corps du commandant, a exprimé sa profonde reconnaissance envers cet homme remarquable, qualifié de « vaillant et loyal champion » et a salué son professionnalisme et son engagement pendant toutes ces années au sein de la section de judo de l’ASFA.

La fin d’une carrière exemplaire est marquée par ce pot de départ, laissant un héritage inspirant pour ses collègues et les générations à venir. « Félicitations à l’adjudant-chef Karim Seck pour son parcours remarquable et bonne retraite bien méritée ! » a partagé la section de Judo de l’ASFA.

