Ce jeudi 14 novembre 2024, le Burkina Faso et le Sénégal se retrouvent à Bamako pour un choc décisif lors de la 5ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc. Ce match ne se limite pas seulement à une lutte pour la première place du groupe L, mais s’inscrit également dans une rivalité historique entre les deux équipes, qui se sont affrontées à 14 reprises au fil des années.

Depuis leur première rencontre en 1982, ces deux sélections ont entretenu une forte rivalité. Le bilan est relativement équilibré, avec un léger avantage pour le Sénégal, qui a remporté 4 victoires contre 2 pour le Burkina Faso, et 8 matchs nuls. Le dernier affrontement a eu lieu en septembre 2024, lors de la première journée des éliminatoires, où les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul 1-1 à Dakar. Un résultat frustrant pour les Lions dirigés à l’époque par Aliou Cissé, qui avaient pris l’avantage avant que les Étalons n’égalent en fin de rencontre (1-1). Parmi les confrontations les plus marquantes figure la demi-finale de la CAN 2022 au Cameroun, où le Sénégal s’est imposé 3-1, éliminant le Burkina Faso en route vers leur premier titre continental. Les éliminatoires de la CAN 2008 avaient aussi été l’occasion d’un duel décisif, avec une victoire du Sénégal 5-1 lors du match retour, après une défaite 1-0 à l’aller.

Le match de ce jeudi, qui se déroulera au stade 26 Mars de Bamako, s’annonce important. Les deux équipes, invaincues dans ces éliminatoires, sont à égalité en tête du groupe L avec 10 points chacune. Le Sénégal, avec une différence de buts légèrement inférieure (+6 contre +7), cherchera à prendre les devants et repartir avec les trois points pour terminer premier du groupe. Ce match représente aussi une opportunité pour Pape Thiaw, qui dirigera pour la troisième fois son équipe en tant que sélectionneur intérimaire, de marquer des points et d’affirmer son autorité.

Historique des rencontres entre le Sénégal et le Burkina Faso :

24 janvier 1982 (Amical à Ouagadougou) Burkina Faso-Sénégal ( 0-0)

22 décembre 1987 (Coupe CEDEAO) : Sénégal-Burkina Faso ( 1 -0)

-0) 23 janvier 1999 (Eliminatoires CAN 2000) : Burkina Faso-Sénégal ( 2-2)

06 juin 1999 (Eliminatoires CAN 2000) : Sénégal-Burkina Faso ( 1-1)

25 janvier 2000 (CAN 2000) Burkina Faso : – Burkina- Sénégal (1-3)

26 décembre 2001 ( Amical à Dakar) : Sénégal- Burkina Faso (2-4)

26 janvier 2004 (CAN 2004) : Burkina Faso-Sénégal (0-0 )

07 octobre 2006 (Eliminatoires CAN 2008) : Burkina Faso – Sénégal ( 1 -0)

Burkina Faso Sénégal ( -0) 08 juin 2007 (Eliminatoires CAN 2008) : Sénégal-Burkina Faso ( 5 -1)

Sénégal-Burkina Faso ( -1) 21 mai 2014 (Amical à Ouagadougou) : Burkina Faso Sénégal ( 1-1 )

Sénégal ( ) 02 septembre 2017 (Eliminatoires Coupe du monde) : Sénégal-Burkina Faso ( 0-0)

05 septembre 2017 (Eliminatoires Coupe du monde) : Burkina Faso Sénégal ( 2-2)

02 février 2022 (demi-finale Coupe d’Afrique des Nations) : Burkina Faso- Sénégal : (1-3)

06 septembre 2024 (Eliminatoires CAN 2025 à Dakar) : Sénégal 1-1 Burkina Faso

wiwsport.com