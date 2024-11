Les tuniques que les Lions porteront durant la saison 2024-2025 sont dévoilées ce mercredi 13 novembre. Elles seront utilisées dès ce jeudi face au Burkina Faso.

Le suspense est levé. À quelques petites heures de la rencontre face au Burkina Faso comptant pour la cinquième et avant-dernière journée des qualifications pour la CAN 2025, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dévoile aujourd’hui les nouveaux maillots, conçus par son équipementier PUMA, pour la saison 2024-2025. Ils ont été présents au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio par le groupe actuellement en regroupement.

Le maillot domicile est majoritairement blanc avec des détails rouges, jaunes et verts. Le logo PUMA et la découpe dans le dos sont tous deux verts. L’élément le plus frappant de ce maillot sont les trois bandes vertes, jaunes et rouges au centre, décorées de motifs typiques de la culture sénégalaise, comme renseignait Footy Headlines il y a quelques jours. Le maillot extérieur est majoritairement vert avec un design marbré d’un vert plus foncé.

Les Lions étrenneront la tunique dès ce jeudi face au Burkina Faso, à Bamako.

wiwsport.com