Face au Burkina Faso, Pape Thiaw et son staff devraient reconduire la même attaque que contre le Malawi (4-0), dans une équipe qui va retrouver son gardien numéro un Edouard Mendy.

Pape Bouna Thiaw et ses collègues du staff des Lions ne devraient pas trop faire tourner leur effectif ce jeudi soir (19h00 GMT) face au Burkina Faso, au Stade du 26-Mars de Bamako. Le sélectionneur intérimaire des Lions ne veut pas chambouler ses plans. Et puis, il y a la première place à aller chercher. Hormis le cas Lamine Camara à devoir gérer suite à une gêne aux adducteurs du milieu de terrain de l’AS Monaco, Thiaw a un plan précis.

Mendy va retrouver « sa » cage, Krépin d’entrée

Et il ne compte pas vraiment faire de gros tests. « On a l’habitude de terminer premier dans les éliminatoires et on veut continuer sur cette lancée ». Et en parlant de lancée, le 4-2-3-1 sera maintenu, avec un quatuor offensif composé d’Iliman Ndiaye, comme meneur de jeu, Ismaïla Sarr, Sadio Mané sur les ailes, et Nicolas Jackson au poste d’avant-centre. Aux côtés de Pape Gueye, Pape Matar Sarr jouera le rôle de Lamine Camara au milieu.

Face aux Etalons, on devrait donc avoir grosso modo la même ossature que lors de la large victoire contre le Malawi (4-0). En revanche, Edouard Mendy, absent lors du dernier rassemblement et suppléé par Seny Dieng, va retrouver sa place de titulaire au poste de gardien de but, avec devant lui l’axe Koulibaly-Niakhaté. Puis sur les côtés, pour son grand retour, Krépin Diatta devrait démarrer à droite. El Hadji Malick Diouf sera, lui, à gauche.

La compo probable des Lions face au Burkina Faso

E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Malick – Pape Gueye, P.M. Sarr – I. Sarr, Iliman, Mané – Jackson

wiwsport.com