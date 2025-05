La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) an encore reporté les rencontres de la 5e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Initialement prévus ce week-end, les matchs de la cinquième journée de Ligue 1 et Ligue 2 ont été reportés en milieu de semaine prochaine (21 et 22 novembre). Mais ce mardi, la LSFP a annoncé le report des rencontres au week-end suivant (23 et 24 novembre) en raison “de la situation politico-sécuritaire” et de l’éventuelle indisponibilité des Forces de Défense et de Sécurité”.

Toutefois, le match entre Oslo FA et Jaraaf maintenu à la même date puisque le club de la médina va quitter Dakar pour Abidjan le 24 novembre dans le cadre de sa participation à la Coupe CAF.

Wiwsport.com