Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, le jeune attaquant sénégalais impressionne avec la filiale en D3 espagnole et ses performances ne sont pas insensibles pour le staff de l’équipe première du Real Betis.

En Espagne, le Real Betis, bien que formateur de jeunes talents, n’est pas l’un des clubs les plus réputés à faire confiance à ses jeunes joueurs venant de l’équipe réserve. Toutefois, certaines pépites, comme Rodri Sánchez – parti à Al-Arabi (Qatar) lors du dernier mercato estival -, ont pu avoir leurs chances sur ces dernières années, notamment depuis l’arrivée de Manuel Pellegrini. L’international ivoirien Paul Akouokou, José Manuel Calderón, Enrique Fernández, Kike Hermoso, Juan Cruz, Félix Garreta ou encore Fran Vieites, « El Ingeniero » a fait débuter pas mal de « canteranos » du Real Betis.

Souley Faye, le prochain sur la liste ?

Parmi ces jeunes joueurs formés chez les pensionnaires du Stade Benito-Villamarín et qui sont parvenus à découvrir l’équipe première ces derniers mois figurent aussi l’attaquant Assane Diao Diaoune (19 ans) et le défenseur latéral gauche Nobel Mendy (20 ans), tous nés au Pays de la Teranga. Cela parce que le natif de Ndongane et celui de Guédiawaye ont séduit au Betis Deportivo avant de faire le saut chez les « grands ». Et justement, en parlant de preuves dans l’équipe réserve des Verdiblancos, le nom de Souleymane Faye ressort logiquement en ce début de saison du côté d’Heliopolis.

Adieu la Segunda RFEF (D4 espagnole), le Betis Deportivo a fait son accession en Primera RFEF (D3) en fin de saison dernière, pour le plus grand bonheur de ses jeunes joueurs, qui espèrent briller dans cette troisième division espagnole afin d’évoluer au plus haut niveau du club. Et au Real Betis, Souleymane Faye (21 ans) pourrait intégrer l’équipe première plus tôt que prévu. Le jeune attaquant sénégalais, champion d’Afrique U20 avec les Lionceaux lors de la dernière CAN de la catégorie, réalise en effet un début de saison canon avec la filiale, entraînée par Arturo García Muñoz, connu sous le nom d’Arzu.

6 buts, 2 passes décisives en 11 matchs

Samedi après-midi, à la Ciudad Deportiva Luis del Sol, l’ancien pensionnaire de la Galaxy Football Academy de Dakar, s’est joué du gardien de but adverse pour inscrire l’un des buts de la large victoire face à Alcoyano (4-0), synonyme d’un troisième succès d’affilée pour le Betis Deportivo. S’ils sont invaincus depuis la première journée de Primera RFEF et une défaite à domicile contre le CF Intercity (0-3) et sont leaders du Championnat, les jeunes du Betis doivent aussi leurs bonnes performances à Souley Faye. Six buts et deux passes décisives en onze matchs : pas mal pour celui qui n’avait marqué que deux fois en 18 matchs de D4 la saison dernière.

« C’est un joueur qui comprend une autre facette du jeu, comme jouer par derrière. Il manie le ballon avec les deux pieds, est décisif devant le but et a de nombreuses qualités dans les zones dangereuses. Il est dans un moment très fort », confiait son entraîneur Arzu, après la victoire contre Alcoyano. Souvent aligné sur l’aile droit mais capable aussi de jouer sur l’aile gauche et au poste d’avant-centre, « Jules » épate par sa maturité, sa polyvalence et fait preuve de sobriété et d’efficacité. Ses qualités de dribbleur et sa pointe de vitesse lui permettent d’être une menace constante pour la défense adverse, lui qui ne rechigne pas sur les tâches défensives.

Manuel Pellegrini, l’entraîneur du Real Betis, l’a régulièrement fait savoir : les jeunes de l’équipe réserve font partie de ses plans, à condition qu’ils performent. Donc, Si Souleymane Faye venait à confirmer ses récentes prestations, nul doute qu’il pourrait goûter aux joies de LaLiga, voire de la Coupe du Roi ou de la Ligue Conférence, dans les semaines à venir. Cela d’autant plus que l’équipe première des Verdiblancos peinent offensivement depuis l’entame de cette saison. Alors que l’attaquant sénégalais a déjà participé à quelques entraînements sous les ordres de l’ancien entraîneur de Manchester City et du Real Madrid, il attend impatiemment son opportunité.

