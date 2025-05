Sa suspension purgée, un heureux événement accueilli en famille, Krépin Diatta a enfin fait son retour en Equipe Nationale. Pape Thiaw et les Lions comptent sur le sociétaire de l’AS Monaco pour venir à bout du Burkina Faso et du Burundi à l’issue de ce dernier rassemblement de l’année.

Parler dans la langue de bois ou se cacher, ce n’est pas vraiment du genre Krépin Diatta. Et cela a fait tache. Après l’élimination à la fois juste et polémique des Lions en huitièmes de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations contre la Côte d’Ivoire, l’ancien pensionnaire de l’Académie Oslo Foot Dakar avait levé la voix, accusant de corruption la Confédération Africaine de Football (CAF) pour un penalty qui aurait dû être sifflé sur Ismaïla Sarr, lors de cette rencontre. Conséquence ? « Krepinho » écopait d’une suspension de quatre matchs, infligée par l’instance faitière du football africain.

« La Tanière m’avait manqué »

L’actuel joueur de l’AS Monaco devait revenir en octobre et participer à la double confrontation contre le Malawi. Mais il avait décidé de rester auprès de sa famille. Et on ne peut pas lui en vouloir. « Il y avait ma femme qui devait accoucher et il valait mieux de rester à ses côtés et l’accompagner », a-t-il confié en conférence de presse ce lundi, avec son sourire toujours aussi contagieux. Absent, donc, depuis cette fameuse CAN ivoirienne et après avoir raté pas moins de huit matchs, « koor » Aissata Mariame Aw a payé sa dette et retrouvé ses partenaires, avec lesquels il chemine depuis mars 2019.

« Personnellement, c’était vraiment dur, dit-il, cette fois-ci de manière beaucoup plus lucide. J’aime porter ce maillot. Tout le monde connaît l’importance que ce maillot a pour moi. Ça ne va pas se répéter, ce serait une bêtise de ma part, car c’était vraiment un moment difficile pour moi. Je ne pouvais pas concevoir. Mais il faut savoir grandir. On est tous des humains et on commet des erreurs. Il faut assumer quand on commet une erreur et ne pas la répéter. C’est un vrai plaisir pour moi de revenir. La Tanière m’avait vraiment manqué. Je suis très heureux de revenir et de pouvoir porter encore ce maillot. »

Un retour mais rien n’à changer ?

Invaincue dans ces qualifications, l’Equipe Nationale du Sénégal a assuré, depuis sa victoire au Malawi (1-0) en octobre dernier, d’aller jouer la reconquête du titre de la CAN au Maroc, fin 2025, début 2026. Donc, à l’approche des deux dernières journées qualificatives, les Lions n’ont pas un immense objectif à jouer, à part tenter de finir à la première place devant le Burkina Faso, leur adversaire à Bamako ce jeudi soir (19h00 GMT). Pour ce faire, ils pourront compter sur le revenant Krépin Diatta. Le Monégasque, malgré son temps de jeu réduit en club, a de fortes chances de débuter face aux Etalons.

Et bien que convoqué parmi les milieux de terrain, l’international aux 42 sélections pour deux buts est encore bien parti pour dépanner au poste de latéral droit. Forte voix dans la Tanière, du haut de ses 25 printemps, et véritable, mais véritable couteau suisse d’Aliou Cissé, Krépin Diatta ne fera pas non plus la sourde oreille à Pape Thiaw pour jouer comme latéral droit. « Ceux qui me connaissent bien savent que j’ai évolué sur pas mal de postes dans ma carrière. J’ai cette capacité d’évoluer à plusieurs postes, c’est une chance pour moi. Peu importe le poste, le plus important est de répondre présent et de se donner au maximum pour le Sénégal. » Et c’est justement pour ça qu’il est un soldat dévoué.

