Convoqué pour la deuxième fois consécutive avec l’équipe nationale du Sénégal à l’occasion des derniers matchs des Lions dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024, Cheikh Lo Ndoye, gardien du Jaraaf, est revenu sur son intégration et son ambition d’apprendre.

« Nous avons été très bien accueillis, nous les trois joueurs locaux. Les anciens nous conseillent, nous montrent la voie et nous encouragent à suivre leurs conseils. Je suis venu pour apprendre, et si l’occasion se présente, je tenterai de la saisir », explique le joueur du Jaraaf, élu meilleur joueur du championnat sénégalais lors de la dernière saison.

Interrogé sur la différence marquée entre le championnat sénégalais et le haut niveau qu’incarne l’équipe nationale, il répond : « Il y a une grande différence entre le niveau professionnel et celui du championnat local, il faut le vivre pour le comprendre. Je me suis rendu compte qu’il y a un écart important, ce qui nous pousse à travailler davantage. C’est une autre dimension. » Ce qui l’a particulièrement frappé, ce sont les entraînements avec l’équipe nationale. « Ce qui m’a frappé, c’est le niveau, le caractère et la qualité des entraînements. Dès qu’on franchit cette porte, on ressent clairement la différence. » « Notre championnat est de bon niveau, comme l’a montré la confiance du sélectionneur en nous. C’est une belle opportunité pour les joueurs de se faire remarquer », ajoute-t-il.

wiwsport.com