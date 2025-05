Face à un effectif décimé pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025, dont l’importante confrontation avec les Lions du Sénégal ce 14 novembre à Bamako, le sélectionneur burkinabè Brama Traoré reste confiant. Malgré les absences, il mise sur la profondeur de son groupe et l’intégration de nouveaux éléments pour tenter de conserver sa première place du classement.

« Ce qui allait m’effrayer, c’est si on me demandait de commencer le match à 9 contre 11 ou à 10 contre 11. Mais nous allons commencer le match à onze contre onze. Je sais que tout joueur venant en équipe nationale est animé d’une intention incroyable. Je suis sûr qu’il y aura un bon match parce que nous voulons rester premiers », a déclaré Brama Traoré à la fin de la séance effectuée lundi soir, qui, malgré les absences de joueurs comme Bertrand Traoré, Hervé Koffi et Dango Ouattara, affiche une grande confiance envers son groupe.

Les Étalons, déjà qualifiés pour la CAN 2025, se retrouvent à égalité avec le Sénégal en tête du groupe, avec un léger avantage de différence de buts (+7 contre +6). Avec cet objectif de conserver la première place, le sélectionneur a appelé des renforts, notamment Josué Tiendrébéogo, Régis N’Do, et quatre joueurs locaux, Ridouanou Maiga, Clément Pitroipa de l’AS Douanes, ainsi que Philippe Lapaix Maré et Blakis Ouattara de l’Étoile Filante de Ouagadougou. « Appeler les joueurs locaux, c’est important à un moment donné parce qu’eux aussi vont venir apprendre. Il y a 25 joueurs, c’est sûr qu’ils ne vont pas tous jouer. Mais venir s’assoir sur le banc, goûter à cette chaleur de l’équipe nationale. Cela peut les galvaniser », a-t-il affirmé.

Serein face aux aléas des blessures, « Nous savons que pour préparer un match, il y a certains aléas. Nous avons sept titulaires blessés. Ce qui est important, c’est de pouvoir bien aborder ce match », ajoute-t-il. Les nouveaux venus, qualifiés de « très bons joueurs » par leur sélectionneur, auront ainsi l’occasion de prouver leur valeur, tandis que l’équipe burkinabè après un nul contre la même équipe à Dakar, vise un succès qui les assurera la première place du groupe L.

wiwsport.com