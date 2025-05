Vainqueurs du tournoi de l’UFOA-A et qualifiés pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17, les Lionceaux du Sénégal ont été célébrés ce matin lors d’une cérémonie en leur honneur. À l’instar de leurs homologues du Beach Soccer, des primes ont été attribuées pour récompenser leur brillante performance.

Pour récompenser les champions des moins de 17 ans de la zone A de l’UFOA, le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, a annoncé que chaque joueur recevrait une prime de 1 million de francs CFA. L’entraîneur Pape Ibrahima, quant à lui, a reçu une prime de 2 millions de francs CFA.

Grâce à cette victoire, le Sénégal s’est qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations U17, qu’il a remportée lors de la dernière édition. Lors de la cérémonie, le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor, a félicité les joueurs et les a encouragés à se préparer pour de nouveaux défis. « Vous nous avez honorés, nous sommes fiers de vous. Vous avez prouvé votre potentiel, il faut maintenant viser plus haut. L’objectif est de défendre notre titre continental et de décrocher une place au Mondial », a-t-il déclaré.

Le capitaine Ibrahime Sow a exprimé sa gratitude pour les encouragements du président et a assuré que l’équipe mettra tout en œuvre pour honorer les couleurs du Sénégal lors de la prochaine Coupe d’Afrique.

wiwsport.com