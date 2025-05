Oumar Kane “Reug Reug” a défié le champion des poids lourds de la PFL (Professional Fighters League) Francis Ngannou.

Alors qu’il vient tout juste d’être sacré champion du monde des lourds en One Championship après avoir battu Anatoly Malykhin, Reug Reug en veut encore plus. Et comme si il n’avait plus de limite, le combattant sénégalais veut se mesurer au camerounais Francis Ngannou, ex champion à l’UFC et actuel champion en PFL.

Sur son compte Instagram, Reug Reug s’est dit prêt à une confrontation avec Francis Ngannou pour le “plus grand combat de l’histoire du continent africain”.

“Ce sera le plus grand honneur dans ma carrière de combattant (…) Tout le monde disait que je ne pouvais pas battre ceux qui se présentaient devant moi, alors allons y face à la plus grande star africaine du MMA de l’histoire. Montrons au monde de que nous pouvons faire” a écrit Reug Reug.

Wiwsport.