Le Coach Habib Diabong a donné son point de vue sur le combat entre Reug Reug v Francis Ngannou de plus en plus réclamé par les sénégalais.

Après avoir détrôné Anatoly Malykhin, le nouveau champion du monde des poids lourds vise sans doute d’autres ceintures pour parfaire son palmarès. Si certains le voient disputer les ceintures poids légers et poids moyens au même Anatoly Malykhin détenteur de ces deux “Belt”, d’autres réclament l’ancien champion à l’UFC et actuel champion des poids lourds en PFL (Professional Fighters League) Francis Ngannou.

Mais pour le coach Diabong, expert des sports de combat, Reug Reug ne doit pas brûler les étapes.

“J’aime bien Reug Reug et on est fier de lui mais pour moi c’est trop tôt, beaucoup trop tôt. Francis Ngannou c’est un autre niveau. Pour le moment je conseille à Reug Reug de travailler pour se perfectionner surtout dans le domaine de la boxe anglaise et la soumission. Il est fort dans la lutte au sol mais il doit progresser encore. Ngannou est tout là haut et actuellement entre les deux, il n’y a pas le photo” a t-il réagi.

