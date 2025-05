Habib Diabong (entraîneur de boxe et expert en sports de combat) est revenu sur la victoire de Reug Reug devant Anatoly Malykhin vendredi denier lors du combat pour le titre dans la catégorie Heavyweight en One Championship.

Mettre fin à l’invincibilité de Malykhin, quelle prouesse réalisée par Oumar Kane “Reug Reug” ! Le lutteur de Thiaroye a ainsi déjoué tous les pronostics alors que beaucoup le voyaient perdre avant la fin des cinq rounds. Le vainqueur de Marcus Almeida Buchecha a bien planifié son combat pour venir à bout du russe. Habib Diabong revient sur la victoire du sénégalais.

“C’était important qu’il étouffe son adversaire dès le début du combat. C’est ce que Reug Reug a réussi à faire en le soulevant pour le mettre au sol. À partir de ce moment, Anatoly (Malykhin) a commencé à douter et psychologiquement il avait déjà perdu le combat. Ça se voyait sur son visage. La puissance de Reug Reug a été déterminant dans ce combat et il a bien fait d’être précis dans ses crochets. La lutte au sol est son point fort et il s’en est servi dans ce combat” a déclaré Coach Diabong.

