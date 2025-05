Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés dans les Championnats étrangers au cours de la semaine dernière. Jamal Thiaré a notamment été l’un des héros de la victoire d’Atlanta United face à l’Inter Miami. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-3-3.

BINGOUROU KAMARA infranchissable

Sûr dans sa surface, le gardien sénégalais de 28 ans, capitaine du Pau FC, a sorti une grosse prestation face au Paris FC ce vendredi. Si les Palois ont pu engranger un point dans cette rencontre face au leader, soldée par un 0-0, c’est que l’ancien portier de Strasbourg était nettement au rendez-vous. En première période, il a sorti deux gros arrêts sur des tentatives d’Alimani Gory (1re) et Jean-Philippe Krasso (30e). Il s’est aussi montré solide face à Kebbal à la 75e. Pau, qui restait sur trois défaites de rang, a stoppé sa mauvaise série et est 11e de Ligue 2.

YOUSSOUF SABALY déterminant

Titulaire jeudi dernier avec le Real Betis face aux Slovènes de Celje en Ligue Europa Conférence, le latéral droit de 31 ans avait livré un excellent match dans la victoire des Andalous (2-1). Solide défensivement, très disponible et inspiré offensivement, notamment sur ses centres, il avait délivré une passe décisive sur l’ouverture du score du Betis. Il a encore joué une belle partition lors du nul face au Celta (2-2) ce dimanche en Liga.

MAMADOU MOUSTAPHA MBOW constant

Si le Pau FC et le Paris FC se sont quittés sur un 0-0, ce n’est pas uniquement parce que Bingourou Kamara a été excellent (voir ci-dessus). C’est parce qu’également le PFC a pu compter sur une très bonne défense, une nouvelle fois emmenée par Mamadou Moustapha Mbow, pour contrer l’attaque paloise. Une fois n’est pas coutume, l’ancien joueur du Stade de Reims a été très bon dans ses couvertures et son placement sur les transitions adverses. Autoritaire dans les duels, il a aussi été très propre dans ses transmissions pour servir ses coéquipiers. Sans tâche comme d’habitude. Sans doute bien partie pour être l’une des têtes de gondoles du nouveau Paris FC qui reste leader de Ligue 2 mais qui devra quand même retrouver son allant victorieux après la trêve, notamment après trois nuls d’affilée.

MOUSSA NIAKHATE costaud

Un match costaud pour le défenseur central de l’Olympique Lyonnais, dimanche, lors de la victoire face à l’AS Saint-Etienne (1-0). Pour son premier derby, l’ancien joueur de Nottingham Forest a été impactant dans les duels pour repousser les attaquants stéphanois. Il a réalisé deux interventions importantes lors du premier acte (38e et 45e) et est resté solide en seconde période. Dans la lignée de ce qu’il montre depuis quelques semaines, il arrive en sélection en se faisant le plein de confiance.

MOR TALLA GAYE finit en beauté

Excellent avec le FK Auda dès l’entame de la saison 2024 en Lettonie, le très polyvalent latéral gauche de 25 ans, capable de jouer à tous les postes, a fini l’exercice de la plus belle des manières. Avec la domination totale de son équipe, qui s’est largement imposée samedi contre Metta (5-0), lors de la 36e et dernière journée de Virsliga, l’ancien de Diambars s’est régalé. Il a beaucoup tenté et fini par être récompensé en marquant le cinquième et dernier but des siens. Avec une saison 2024 à sept buts et huit passes décisives en 36 matchs, son avenir devrait forcément s’écrire loin du FK Auda lors du prochain mercato.

MOUHAMED LAMINE FANNE DABO finit en trombe

Ce n’était pas la première fois que le milieu de terrain de 20 ans réalise une belle prestation avec l’AIK dans le Championnat suédois. Mais force est de constater que, pour sa dernière avec les pensionnaires de la Strawberry Arena, le natif de Kandiounkou, en Sédhiou, a décidé de faire les choses en grand. Ce dimanche, face à Halmstad, pour la dernière journée de l’Allsvenskan, Dabo s’est régalé au milieu et pesé par sa finesse et sa justesse technique. Très inspiré, il délivre trois passes décisives sur les trois derniers buts de l’AIK, vainqueur 5-1 pour assurer sa place sur le podium. Recruté pour 5 M€ par Luton Town l’été dernier, Dabo peut maintenant se concentrer sur les Hatters, qui pourront compter sur lui dès janvier, eux qui sont actuellement en difficulté en Championship : premiers non relégables.

DION LOPY dans sa meilleure forme

À l’image de son équipe, il a mis pas mal de temps à se mettre dans le rythme de LaLiga 2 espagnole. Mais depuis quelques journées, l’ancien milieu de terrain du Stade de Reims s’impose parfaitement dans l’entrejeu d’Almería et parmi les meilleurs du Championnat. Le joueur de 22 ans a livré un match monstrueux contre Elche vendredi (victoire 2-1). Omniprésent, il a réalisé un gros travail dans l’entrejeu, notamment à la récupération du ballon. Il s’est également montré impactant offensivement avec notamment ce magnifique but égalisateur à la 37e, synonyme de sa première réalisation pour son 106e match en carrière pro. Il contribue grandement à cette cinquième victoire d’Almería, qui enchaîne un cinquième match sans défaite, après un début de saison difficile, et grimpe à la 12e place.

PAPE GUEYE colossal

Face au Deportivo Alavés samedi, le milieu de terrain de Villarreal a imposé sa puissance pour remporter la plupart de ses duels. Même s’il a été un peu approximatif sur ses transmissions, il s’est montré précieux dans le jeu. Il a récupéré plusieurs ballons pour servir ses partenaires et emmené du danger dans la défense adverse avec ses frappes, avant d’être remplacé à un quart d’heure de la fin. Villarreal s’est imposé 3-0 dans ce match.

SERIGNE SALIOU FAYE buteur

Titulaire dans le onze de Mbaye Leye pour affronter le RCSA Futures en Challenger Pro League (D2 belge) ce dimanche, le milieu offensif du RFC Seraing a encore justifié la confiance de son entraîneur. Unique buteur lors de la victoire contre le Francs Borains (1-0) la semaine dernière, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a encore marqué ce dimanche, égalisant à 1-1 dans ce match finalement soldé par un 2-2, en plus d’avoir été très disponible dans le jeu. Treizièmes sur 16 équipes avec 10 points, les Métallos espèrent pouvoir compter sur un Serigne Saliou Faye à ce rythme pour s’éloigner de la zone de relégation.

JAMAL THIARE décisif

Là où tout le monde s’attendait à voir Luis Suárez faire trembler le chemin des filets et Leo Messi mener l’Inter Miami vers la gagne, c’est l’attaquant sénégalais de 31 ans qui est apparu, beaucoup plus en réussite. Appliqué dans sa frappe, le joueur de l’Atlanta United a frustré les anciens du FC Barcelone dans cette troisième opposition en playoffs de Major League Soccer. Alors que son équipe était menée après 17 minutes, il a montré la voie à ses partenaires en leur permettant, avec un doublé (19e, 21), de renversant le score et d’aller l’emporter 3-2 au Chase Stadium pour éliminer le grandissime favori et se qualifier pour les demi-finales de la Conference Est. Essentiel.

SADIO MANE en jambes

Une performance active pour l’ailier gauche d’Al-Nassr contre Al-Ain, mardi dernier, en Ligue des Champions d’Asie (victoire 5-1). Même s’il n’avait pas réussi à scorer, l’ancien joueur de Liverpool était souvent parvenu à faire la différence et servir ses partenaires. Il a retrouvé vendredi son efficacité face à Al-Riyadh, et a donc été l’unique buteur de la victoire des siens dans ce match de Saudi Pro League (1-0).

