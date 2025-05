En direction du combat du 1er Janvier entre Reug Reug (Thiaroye) et Boy Niang 2 (Écurie De Gaulle), Gaston Productions a calé la date du premier face à face.

Ce sera un “Mega Face à Face” entre le fils de De Gaulle et la foudre de Thiaroye le 1er décembre. La date de cet événement a été rendue publique ce lundi par la structure Gaston Productions dirigée par le promoteur de lutte Makane Mbengue. Le fils du Don King an mis le paquet pour ce premier rendez-vous entre Boy Niang 2 et Reug Reug fraîchement auréolé de son titre de champion du monde des poids lourds en MMA.

En effet le face à face aura lieu à Abidjan (Côte d’Ivoire) au centre Éric Favre Gym, 21 rue des brasseurs. À noter qu’il n’y aura pas que Reug Reug et Boy Niang 2 à l’affiche. Lac de Guiers (Walo) et Ada Fass (Fass Ndakaru) vont également se livrer à la bataille verbale le même jour.

Wiwsport.com