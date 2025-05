Présent en conférence de presse ce lundi pour le début du rassemblement des Lions, le joueur de l’AS Monaco évoque son retour en sélection après plusieurs mois d’absence à cause d’une suspension.

Krépin Diatta sur son retour en sélection

« Personnellement, c’était vraiment dur. J’aime porter ce maillot. Tout le monde connaît l’importance que ce maillot a pour moi. Mais ça ne va pas se répéter, ce serait une bêtise de ma part, car c’était vraiment un moment difficile pour moi. Je ne pouvais pas la concevoir. Mais il faut savoir grandir. On est tous des humains et on commet des erreurs. Il faut assumer quand on commet une erreur et ne pas la répéter.

Je pense qu’on va me taper dessus si ça se répète. En tout cas, c’est un vrai plaisir pour moi de revenir. La Tanière m’avait vraiment manqué. Je devais être là au dernier rassemblement, mais il y avait ma femme qui devait accoucher et il valait mieux de rester avec elle et de l’accompagner. Je remercie le peuple sénégalais pour les messages. Je suis très heureux de revenir et de pouvoir porter encore ce maillot ».

wiwsport.com