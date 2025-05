Krépin Diatta, de retour en sélection après plusieurs mois de suspension, s’est présenté en conférence de presse ce lundi. Retrouvez l’essentiel de son intervention.

Ne craignez-vous pas une ambiance hostile entre supporters burkinabés et maliens ?

Ça va être un match important mais on va se focaliser sur le Burkina Faso. Avec le Mali, on est un pays frère, je ne pense pas qu’il n’y ait de souci sur ça, on verra si les Maliens seront avec le Burkina Faso ou pas. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Ce sera le Sénégal contre le Burkina Faso sur le terrain, pas le Mali contre le Sénégal. Même si le Burkina a certainement des supporters maliens, le plus important est de se focaliser sur nous-mêmes. Je pense qu’on a déjà montré qu’on a notre mot à dire dans ce Continent, on n’a pas à craindre le public.

À quel poste vous attendez-vous à jouer pendant ce regroupement ?

Ceux qui me connaissent bien savent que j’ai évolué sur pas mal de postes dans ma carrière. Quand je suis arrivé au Club Bruges, j’ai joué pratiquement toute ma première saison en tant que piston. J’ai cette capacité d’évoluer à plusieurs postes, c’est une chance pour moi. Je ne m’attends pas à jouer à un poste précis. Le plus important c’est d’être appelé. Sur n’importe quelle position, le plus important est le Sénégal, de répondre présent et de se donner au maximum. Ce n’est pas le poste où je dois jouer.

Que pensez-vous de l’arrivée de Pape Thiaw sur le banc ?

On connaît Pape (Thiaw) depuis un certain moment, il n’est pas nouveau pour moi. On a eu de très bonnes relations, il nous a beaucoup aidé avant et pendant la dernière CAN. Aujourd’hui, il faut rendre hommage à Aliou Cissé pour tout le travail qu’il a fait pour le Sénégal, surtout pour nous joueurs. C’est lui qui m’a amené en Equipe Nationale. Je vais donc prendre le temps de lui rendre hommage et de lui dire merci pour tout ce qu’il a fait pour le peuple et pour le football sénégalais. Maintenant, il y a un nouveau coach qui est là et les relations sont très bonnes avec lui. C’est quelqu’un qu’on connaît, et on sait ce qu’il est capable de faire, ce n’est pas un nouveau, on est juste dans la continuité. On va adhérer à ce qu’il demande et donner le maximum possible. C’est un mérite pour lui d’être sélectionneur de l’Equipe Nationale.

Comment vous sentez-vous pour votre retour après la suspension ?

Personnellement, c’était vraiment dur. J’aime porter ce maillot. Tout le monde connaît l’importance que ce maillot a pour moi. Mais ça ne va pas se répéter, ce serait une bêtise de ma part, car c’était vraiment un moment difficile pour moi. Je ne pouvais pas la concevoir. Mais il faut savoir grandir. On est tous des humains et on commet des erreurs. Il faut assumer quand on commet une erreur et ne pas la répéter. Je pense qu’on va me taper dessus si ça se répète. En tout cas, c’est un vrai plaisir pour moi de revenir. La Tanière m’avait vraiment manqué. Je devais être là au dernier rassemblement, mais il y avait ma femme qui devait accoucher et il valait mieux de rester avec elle et de l’accompagner. Je remercie le peuple sénégalais pour les messages. Je suis très heureux de revenir et de pouvoir porter encore ce maillot.

Vous ne jouez pas beaucoup en ce début de saison à Monaco…

J’ai eu une blessure et il fallait travailler dur pour pouvoir revenir. Il y a des joueurs qui ont commencé le Championnat et qui sont en train de faire bien les choses. J’essaie de revenir au meilleure de ma forme. Je n’ai pas de soucis physiques actuellement, je me sens prêt. J’aime bosser et je pense que ça va payer. La saison dernière c’était un peu pareil. C’était un peu compliqué au début, mais à la fin j’ai pratiquement joué jusqu’à la fin de saison. Certes, le temps de jeu n’est pas conséquent actuellement, et, comme tout compétiteur, j’aimerais jouer tout le temps, mais je suis dans une équipe où il y a de la concurrence. On a pratiquement trois/quatre jours valables au poste. Le coach est un peu dans le sens de tourner l’effectif parce qu’il y a beaucoup de matchs. Mais physiquement ne vous inquiétez pas, je pense que ça doit aller.

wiwsport.com