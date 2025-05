Alors que les élections législatives auront lieu ce week-end (17 novembre), la cinquième journée de Ligue 1 et Ligue 2 a été reprogrammé en milieu de semaine.

En Ligue 1, toutes les rencontres se joueront mercredi 20 septembre et à la même heure (16H 45) sauf deux matchs que sont Casa Sports v La Linguère (16H 30- stade de Yoff) et Waalydan v AS Pikine (18 H – stade Lat Dior).

En Ligue 2, la cinquième journée se jouera le mercredi 20 et jeudi 21 novembre à 16H 45. Le match du jeudi opposera au stade Maniang Soumaré Amitié FC à Essamay FC.

Wiwsport.com