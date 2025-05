La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a confirmé, via un communiqué officiel, le forfait de Seydou Sano pour les prochains matchs des Lions.

L’instance sénégalaise a pris acte de la blessure de Seydou Sano, survenue lors du match du 4 novembre 2024 entre le Club AL Gharafa et Persepolis. Ce vendredi 8 novembre, la FSF a reçu une notification officielle du club qatari concernant l’état de santé de l’international sénégalais.

Selon le rapport médical envoyé par le personnel médical du Club AL Gharafa, Seydou Sano souffre d’une entorse de moyenne gravité à la cheville droite. Cette blessure entraînera une indisponibilité de deux semaines pour le joueur, qui devra se reposer afin de récupérer complètement. Il est donc forfait pour les matchs à venir. En réponse à cette notification, la FSF a consulté son propre médecin, qui a confirmé la nature de la blessure et la période de convalescence estimée. Ainsi, le défenseur sénégalais manquera les deux prochains matchs des Lions contre le Burkina Faso et le Burundi dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires pour la CAN à venir.

wiwsport.com