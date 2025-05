Dans le cadre de la préparation au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN-2025), la Confédération africaine de football (CAF) a retenu 62 arbitres pour un stage de préparation prévu du 4 au 9 décembre. Le Sénégal sera représenté par Adalbert Diouf, seul arbitre sénégalais sélectionné pour cette session.

L’instance africaine a retenu 25 arbitres principaux, 22 assistants et 15 arbitres vidéo (VAR) pour un stage de préparation en vue de la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN-2024), reporté à 2025. Ce stage se déroulera du 4 au 9 décembre prochain et a pour objectif de préparer les arbitres aux exigences physiques et techniques de la CAF, afin d’assurer un arbitrage de qualité lors du tournoi.

Le Sénégal sera représenté par un seul arbitre, Adalbert Diouf, qui aura l’opportunité de se préparer aux tests rigoureux durant cette période. Le CHAN 2024, qui se déroulera du 1er au 25 février 2025, sera co-organisé par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Une nouveauté marquante pour cette édition est la possibilité pour les équipes de sélectionner des joueurs évoluant dans n’importe quel championnat africain, contrairement aux précédentes éditions où seuls les joueurs locaux étaient éligibles.

