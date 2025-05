Trento est en pleine forme en ce début de saison. Ce samedi, Saliou Niang et ses coéquipiers ont réussi une nouvelle bonne performance en battant Trieste (76-69) lors de la septième journée de Serie A.

Quoi qu’il en soit, Trento est inarrêtable en championnat et sa dernière victime en date est Trieste qui a subi les conséquences de cela. Dans un match aussi contrôlé, les locaux n’ont pas fait dans la demi-mesure en cherchant à avoir un avantage confortable à la pause, comme le montre d’ailleurs le score après les deux premiers quarts temps (46-25).

En seconde période, Niang et son équipe ont légèrement reculé, car les visiteurs ont réussi à diminuer l’écart de 21 points à 10 à la fin du troisième quart temps (60-50). Menacé au dernier quart, Trento a néanmoins géré son avantage malgré un relâchement : il remporte le match avec 8 points d’avance et enchaîne ainsi une septième victoire consécutive en autant de matchs. Saliou Niang est l’un des meilleurs joueurs de la victoire des siens avec 9 points et 7 rebonds.

Wiwsport.com