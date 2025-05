L’AS Pikine, Guédiawaye FC et l’US Gorée se sont imposés ce dimanche dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1 alors que le Jaraaf a été tenu en échec par l’Ajel de Rufisque.

Le Jaraaf de Dakar a raté l’occasion de rejoindre Teungueth FC en tête du classement. Le club de la médina a fait match nul contre l’Ajel de Rufisque (1-1). Les hommes de Malick Daf sont ainsi à deux longueurs du leader TFC qui compte 10 points après quatre journées.

Du côté du stade Alassane Djigo, l’AS Pikine a enfin signé sa première victoire en championnat. Le club de la banlieue a battu Oslo FA sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Adama Diaw.

L’US Gorée s’est également imposé face au désormais premier relégable Sonacos (1-0). Le club insulaire est sur le podium derrière Teungeuth et le Jaraaf de Dakar. Au milieu du tableau on retrouve Génération Foot (8e) et Guédiawaye FC qui on partagé les points (1-1).

Résultats

Jaraaf 1-1 AJEL

Sonacos 0-1 US Gorée

HLM 1-1 US Ouakam

AS Pikine 1-0 OSLO

Génération Foot 1-1 Guédiawaye FC

Wiwsport.com