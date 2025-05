La cérémonie officielle de la 3e édition du Festival Dakar en Jeux s’est tenue ce samedi à la place de la nation. Un avant-goût des JOJ 2026 qui a réuni des acteurs sportifs et attiré plusieurs spectateurs.

La principale attraction des activités sportives était le tournoi de basket 3×3 qui a réuni cinq délégations (Sénégal, Gambie, Kenya, Égypte et Nigéria). C’est d’ailleurs dans le stadium modulaire installé à la place de la Nation que s’est déroulée la cérémonie officielle en présence de plusieurs autorités et acteurs du sport.

Marraine de l’événement, la légende du basket Mame Maty Mbengue a salué l’esprit du Festival Dakar en Jeux. « Ce festival est une occasion unique de rassembler des jeunes, des familles et des passionnés autour des valeurs tels que l’esprit d’équipe, le respect. Le basket 3×3 est accessible. Vous êtes des ambassadeurs d’un message fort le sport peut changer des vies. Un avenir où le sport joue un rôle central dans l’épanouissement de la jeunesse. Un événement mémorable qui marquera le basket africain » a-t-elle déclaré.

Venu présider la cérémonie et accueillir les invités venus assister au tournoi international, le coordinateur des JOJ2026 a parlé de l’aspect test du Festival. « C’est une chance pour l’Afrique et notre pays. Nous avons voulu organiser et emballer tout le monde c’est le sens du Festival Dakar en Jeux. Nous avons voulu ouvrir à nos chers amis jeunes du continent. Nous sommes sur la bonne trajectoire avec cette cérémonie qui nous sert d’événement test ».

Tahirou Fall, directeur de la Haute compétition au ministère des sports, a félicité le travail du COJOJ. « Je suis agréablement surpris en voyant les installations qui sont faites ici et je vous félicite au nom du ministre des sports. Le COJOJ ne ménage aucun effort pour nous présenter des Jeux bien organisés et réussir l’organisation et la participation des athlètes en vue d’avoir des médailles. Nous devons marquer notre empreinte en réussissant cette première organisation en Afrique. Je vois que c’est un tournoi international, je félicite le COJOJ pour cette idée avant les JOJ Dakar 2026 ».

Les acteurs sportifs ont aussi été conviés durant l’événement. Des athlètes et entraîneurs de sélection nationale.



