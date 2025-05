Enfin, les Villeurbannais retrouvent la victoire chez eux. Mbaye Ndiaye et ses partenaires ont battu une équipe courageuse de Nanterre 92 (109-103) ce dimanche en Betclic ÉLITE.

Il arrive parfois que tout vous sourit, du moins au début de la partie. Au sein de son espace de l’Astroballe, l’ASVEL a commencé tambour battant. Avec 37 points inscrits en dix minutes pour seulement 13 encaissés, les partenaires de Mbaye Ndiaye ont rapidement saisi leurs adversaires du soir. À la mi-temps, les Villeurbannais avaient l’avantage (52-35).

Cependant, comme souvent dans le Rhône cette saison, afin de faire face aux assauts franciliens et de garantir une nouvelle victoire en Betclic ELITE, l’ASVEL a pu faire appel à l’expérience et à l’efficacité de Nando De Colo (19 points et 7 passes décisives). Malgré quelques frayeurs en fin de match, l’ASVEL n’a pas tremblé et s’est offert un nouveau succès à domicile avec 3 points d’avance.

Wiwsport.com