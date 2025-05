Auda, tombeur du FS Metta (5-0), lors de la 36e et dernière journée de Virsliga, a sécurisé sa place sur le podium synonyme de Ligue Europa Conférence. El Hadji Mané et Mor Talla Gaye ont marqué dans ce match.

Le FK Auda n’a pas laissé passé sa chance de disputer les tours préliminaires de la prochaine édition de Ligue Europa Conférence. Troisièmes de Virsliga avant la 36e et dernière journée ce samedi 9 novembre, les hommes de Zoran Zeljkovic ont sécurisé cette place sur le podium avec un festival à domicile face au FS Metta (5-0).

Comme souvent cette saison, Auda a encore pu compter sur ses footballeurs sénégalais. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive à Tukums le week-end dernier, El Hadji Mané a ainsi marqué son 6e but. De son côté, le très polyvalent latéral gauche Mor Talla Gaye a signé le dernier but de cette victoire, synonyme de sa 9e réalisation.

wiwsport.com