Dans le cadre du lancement « Jr. NBA & AFD Basketball Experience », le ministère de l’Education s’est réjouis de ce type de projet qui favorise l’éducation aux valeurs à travers le sport.

Le chef de la division des Sports et Activités de la Jeunesse scolaires au ministère de l’Education nationale faisait partie du cohorte des autorités lors du lancement du projet à Guédiawaye. Moussa Dia est par ailleurs le Président de la fédération sénégalaise du Sport Scolaire.

« C’est un excellent partenariat pour nous ministère de l’éducation. La meilleure manière de faire passer l’éducation aux valeurs c’est à travail le sport. C’est une bel opportunité pour nous car depuis quelques années nous travaillons sur le contenu des programmes et le sport travaillera dans une nouvelle approche : sports et développement. Ainsi, il va transmettre aux enfants les valeurs positifs de notre société » a-t-il déclaré informant que Guédiawaye et Saint Louis se sont distingués dans la promotion du sport scolaire.

Le maire de la commune de Ndiareme Limamoulaye a fortement apprécié l’inauguration des deux terrains de basket qui selon lui vont au delà de la pratique du sport. « Guediawaye est une zone de sportifs. Ce bijou va au delà de la pratique sportif, il sera un lieu d’éducation, un espace de formation. Nous remercions les partenaires ».

« Ce projet aura un impact sur le comportement des enfants mais aussi leur orientation vers des actions communautaires qui seront bénéfiques et qui se feront nous l’espérons dans les années à venir dans leurs comportements quotidiens à l’école comme à la maison » ajoute M Dia.

