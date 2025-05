Le comité de coordination des JOJ 2026 a fait le point des avancées des travaux pour accueillir pour la première fois en Afrique, le rendez-vous des jeunes athlètes.

« Nous avons pris des engagements très forts avec les autorités publiques. Nous avons revisité la liste des 40 points avec les équipes du CIO qui ont apprécié l’état d’avancement des travaux, à moins de 24 mois des JOJ. Nous sommes prêts à accueillir le reste du monde » a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye qui dirige le comité d’organisation des JOJ 2026.

Concernant les chantiers des infrastructures en cours, le coordonnateur Ibrahima Wade annonce une répétition pour les athlètes en lice avant le coup d’envoi. « Les travaux en cours ne concerne qu’Iba Mar Diop et le tour de l’œuf. Le rendez-vous qui est pris est décembre 2025 pour la livraison des infrastructures. On pourra y organiser des épreuves-tests avec les fédérations internationales pas seulement pour les athlètes sénégalais. D’autres infrastructures, à partir de maintenant, où les chantiers sont en cours, sont détectés par les autorités pour le plan de préparation des athlètes sénégalais ».

Concernant le plan de préparation qui sera lancé dés janvier prochain, il va concerner passer de 400 à 150 athlètes. « Il y a quelques semaines, la direction des activités physiques et sportives a réuni tous les directeurs techniques nationaux avec un délai précis pour donner les plans de préparation. Toutes les fédérations l’ont fait. Lors conseil interministériel, le ministère des sports a eu a présenter le plan de préparation en deux phases :2025 et 2026 avec un chiffrage précis. Dés janvier le plan de préparation sera lancé avec des stages externes et fermés » a fait savoir Ibrahima Wade.

