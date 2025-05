Rouen Métropole Bihorel Basket a effectué une opération remarquable en championnat. Maty Fall et ses coéquipières ont accueilli et remporté la victoire contre Calais (79-61) ce samedi, lors de la septième journée de la Nationale Féminine 1.

Les Rouennaises, qui ont été battues par l’Alsace la semaine dernière, ont rapidement retrouvé la victoire et la plus belle des manières. Cependant, Maty Fall et son équipe ont mal commencé le match, avec une équipe de Calais solide qui a dominé les débats, notamment avec un avantage d’un point à la mi-temps (37-38).

Au cours de la seconde période, une autre équipe rouennaise est apparue sur le parquet de Kindarena en étant beaucoup plus entreprenante que les visiteuses, remportant le troisième quart temps (50-49). En fin de partie, les Rouennaises ont géré avec intelligence leur avance pour l’emporter à la fin avec 18 points d’avance. La journée prochaine, Maty Fall et Rouen se rendront chez le leader invaincu, à savoir Champagne Basket de Khadidiatou Diouf.

