Reggiana Basket renoue avec la victoire en championnat. Momo Faye et ses partenaires ont pris le dessus devant Derthona Basket sur un score étriqué de 86 à 82 ce samedi en marge de la septième journée de la Serie A.

Une semaine après sa dernière défaite en championnat, Reggiana a retrouvé le sourire. Lors de la réception de Derthona, Faye et son équipe n’ont pas fait dans la demi-mesure et ont réussi à faire la différence en première mi-temps avec sept points d’avance (49-42).

Pour la deuxième période, la situation était encore plus tendue, les visiteurs réussissant à faire le plus dur en réduisant leur retard à cinq points à la fin du troisième quart (76-62). C’est dans le dernier quart temps que Reggio a ébranlé l’espoir de l’équipe adverse qui espérait renverser la situation en s’inclinant avec quatre points de retard à la fin. Mouhamed Faye s’est illustré lors du succès de son équipe en marquant 15 points, avec 14 rebonds et +31 d’évaluation.

