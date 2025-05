L’équipe féminine du Sénégal de rugby à VII a reçu une claque lors de sa deuxième sortie de l’Africa Women’s Sevens. Les Lionnes ont été pulvérisées par les Ougandaises (39-00) en marge du match 2 à l’Université du Ghana rugby stadium.

Le Sénégal se trouve déjà dans une position défavorable en vue d’une qualification au second tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine de rugby à VII. Dans une rencontre à sens unique, les filles d’El Hadji Omar Cissé étaient incapables de faire une opposition digne de ce nom. Le score à la mi-temps (24-00) témoigne de la domination des Ougandaises.

Au cours de la deuxième période, l’Ouganda a continué son festival d’essai sans être préoccupé par le Sénégal, qui était dépassé par les événements et qui ne pouvait pas aussi arrêter les assauts des solides Ougandaises. Les Lionnes s’inclinent lourdement sans marquer le moindre essai. Les coéquipières d’Yvonne Mendy affronteront dans le match 3 la Côte d’Ivoire à 14 heures 50, dans le but de remporter leur première victoire et espérer terminer dans les deux meilleures deuxièmes pour disputer les quarts de finale.

