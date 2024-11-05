Avec qui Hervé Renard s’est entretenu pour diriger l’équipe nationale du Sénégal ? C’est la question que l’on se pose après la sortie du président de la FSF, Augustin Senghor ce mardi. Il n’est pas au courant de la candidature du technicien français. Ni lui, ni ses collaborateurs dans l’instance fédérale!

En marge du lancement de la session de formation pour les arbitres élite qui a eu lieu ce matin au Centre d’Excellence Youssoupha Ndiaye, le président de la Fédération Sénégalaise de Football a été interpellé sur l’actualité du jour. En effet, le technicien français Hervé Renard a affirmé avoir eu des discussions pour diriger l’équipe nationale du Sénégal. Il aurait d’ailleurs retiré sa candidature ne pouvant pas avoir Omar Daf comme adjoint. Des révélations qui ont animé les débats sur la toile.

À Guéréo, le président de la FSF a démenti ces informations et préciser ne pas être au courant d’une candidature de Hervé Renard.

« C’est le comité exécutif qui est en charge de trouver un remplaçant à Aliou Cissé. Et nous avons décidé de boucler les éliminatoires de la CAN 2025 avec le staff technique qu’il a laissé. On n’a pas encore touché au dossier du successeur d’Aliou Cissé. Je ne sais pas où Hervé Renard a déposé sa candidature mais ce n’est pas chez moi. Et je pense que si mon administration, ou mon Comex avait reçu sa demande, je serais informé. On n’a pas reçu de de dossier de candidature jusqu’ici » a-t-il déclaré au micro de Cible Sports TV.

Les éliminatoires de la CAN 2025 prennent fin ce mois de novembre. Le Sénégal actuellement dirigé par le sélectionneur par intérim Pape Bouna Thiaw jouera deux matchs les 14 et 19 novembre.

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