Sans club depuis son départ du Red Star en fin de saison dernière, Habib Bèye pourrait être la surprise sur le banc du Stade Rennais, dont l’entraîneur Julien Stéphan serait sur la sellette.

Habib Beye est sans aucun doute l’un des jeunes entraîneurs les moins pressés actuellement sur la planète football. Car depuis son départ du Red Star, qu’il a promu en Ligue 2 – voire même bien avant cela -, le technicien sénégalais de 47 ans n’a cessé d’attiser les convoitises. Pourtant, à la proche de la fin de la première moitié de la saison 2024-2025, notamment en France, l’ancien latéral de l’Olympique de Marseille et fidèle consultant de la chaîne cryptée Canal+ est toujours sans club.

Beye bientôt sur un banc en Ligue 1 ?

Admiré par une grande partie du public sénégalais, qui verrait en lui un potentiel candidat pour prendre la succession d’Aliou Cissé à la tête des Lions, le natif de Suresnes ne semble pas encore entièrement décidé à relever le défi sur le banc des champions d’Afrique 2022. Du coup, son avenir pourrait se décider prochainement dans un club de l’élite française. Car, d’après les informations de France Bleu Armorique, Beye est parmi les candidats pour prendre le poste d’entraîneur du Stade Rennais.

Le club breton, qui s’apprêterait à se séparer de Julien Stéphan, suite notamment à la grosse claque reçue à Auxerre le week-end dernier (4-0), ferait d’Habib Beye une cible crédible pour le poste. Le Sénégalais pourrait ainsi arriver avec Mathieu Le Scornet, qui apporterait son expertise et son expérience pour compléter le staff technique. Toutefois, le Stade Rennais explore d’autres pistes, et des entraîneurs comme Rudi Garcia, Jorge Sampaoli, Niko Kovac, Patrick Vieira ou encore Sergio Conceição sont cités.

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