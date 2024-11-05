Kadji Sports Academy (KSA) a réussi son entrée en lice dans l’Elite 16. Makhtar Gueye et ses coéquipiers ont dominé ce mardi les Ghanéens de Spintex Knights (84-71).

Au début d’un match difficile, ils étaient incapables de mettre en place leur jeu face à une équipe ghanéenne solidement en place et qui avait dominé la première partie de la rencontre sans partage.

Au cours de la seconde période, la sélection camerounaise a complètement évolué en prenant le contrôle du jeu avec un Makhtar Gueye en forme qui a réussi à guider les siens pour renverser l’équipe adverse. KSA s’impose finalement avec 13 points d’avance et remporte sa première victoire.

Makhtar Gueye, récemment arrivé à Kadji Sports Academy, a fait preuve de talent en marquant 15 points, 8 rebonds et 3 passes décisives, avec une évaluation de +21. La deuxième sortie de KSA aura lieu ce mercredi contre les Libériens de Mighty Barolle à 17 heures 00 GMT.

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