ABC Fighters a perdu son premier match en Elite 16. Ce mardi au Palais des sports de Treichville, Karim Mané et ses coéquipiers ont été logiquement dominés par le Stade Malien (80-90).

Dans une rencontre extrêmement tendue entre deux équipes très éminentes qui ont livré une bataille acharnée sur le parquet du Palais des sports de Treichville. Pourtant, c’est Abidjan Basket Club qui rejoint les vestiaires avec trois points d’avance dans un match aussi serré (40-37).

Dans la seconde période, les Ivoiriens et les Maliens ont encore fait preuve d’une grande détermination pour remporter la victoire, qui revêtrait une grande importance pour la suite de la compétition. Comme lors de la première mi-temps, ABC et le Stade Malien étaient coude à coude, comme en témoigne le score de parité au dernier quart-temps (75-75).

C’est dans les prolongations que les champions du Mali vont faire la différence en prenant le dessus de manière logique avec dix points d’avance pour signer leur premier succès dans cette Elite 16. Ce mercredi, Karim Mané et ABC Fighters joueront leur deuxième match à 19 h 30 GMT face aux Gabonais de Moanda Basket qui ont remporté leur première sortie contre Chaux Sport (72-65).

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