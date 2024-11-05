En vue de leur participation aux éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), l’équipe nationale locale du Sénégal a entamé un stage intensif en régime internat, du 5 au 7 novembre 2024, au centre de développement technique Jules François Bocandé, à Toubab Dialaw. Cette préparation, décisive pour les Lions locaux, a pour objectif de les préparer efficacement pour le dernier tour des éliminatoires de la compétition.
Pour ce stage, le sélectionneur Souleymane Diallo a convoqué un groupe de 26 joueurs, sélectionnés parmi les meilleurs talents du championnat sénégalais. Cette équipe se veut compétitive et résolue à décrocher une qualification pour la phase finale du CHAN. La campagne se terminera en décembre avec deux manches contre le Liberia : le match aller se déroulera entre le 20 et le 22 décembre, suivi du match retour entre le 27 et le 29 décembre. Le choix des joueurs reflète la dominance des clubs les plus performants du pays. Le Jaraaf de Dakar est particulièrement bien représenté avec six joueurs, suivi de l’AS Pikine avec cinq éléments et du champion en titre, Teungueth FC, avec quatre représentants. Tous les grands clubs de la première division sénégalaise contribuent à cette sélection. La volonté de Souleymane Diallo et de son équipe est de fournir aux Lions locaux les meilleures conditions possibles pour franchir cette dernière étape des éliminatoires.
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