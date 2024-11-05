Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson et Habib Diallo se sont signalés durant le mois d’octobre. Ils sont nos trois nominés pour le titre de Meilleur Joueur Sénégalais du Mois.

Les footballeurs sénégalais poursuivent leur chemin dans les Championnats étrangers. Beaucoup d’entre eux ont été performants avec leurs clubs respectifs durant le mois d’octobre. C’est le cas notamment de Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson et Habib Diallo. Le milieu de terrain de Tottenham et les attaquants de Chelsea et du Damac FC sont donc nos nominés pour le titre de Meilleur Joueur Sénégalais du Mois d’Octobre.

Peu titulaire dernièrement en Championnat mais toujours aligné en Ligue Europa, Pape Matar Sarr a souvent été performant dans la compétition, avec notamment un but contre Ferencvaros. Auteur d’un grand match face au Malawi, à Lilongwe (victoire 1-0), l’ancien joueur du FC Metz a aussi été passeur décisif contre West Ham en Premier League, puis buteur en huitièmes de finale de League Cup contre Manchester City.

Devenu beaucoup plus clinique avec Chelsea, Jackson a, lui, inscrit deux buts en Premier League durant le mois. L’avant-centre titulaire des Blues a également marqué son premier but en Equipe Nationale face au Malawi, à Diamniadio (victoire 4-0). De son côté, Habib Diallo semble enfin lancé en Saudi Pro League. Le joueur du Damac FC sort d’un mois d’octobre prolifique avec deux buts et une passe décisive en trois matchs.

Votez pour votre meilleur joueur Sénégalais du mois d’Octobre

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