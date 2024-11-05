Le nageur sénégalais Matthieu Ousmane Sèye a établi un nouveau record national à Montpellier.

Le nageur de 22 ans s’est illustré lors des 19e Championnats de France Elite en petit bassin – 25 m à Montpellier. Il a en effet battu le record du Sénégal au 100m dos avec un chrono de 00:54.14.

Pour rappel, l’ancien record national Dos était détenu par Steven Aimable qui avait effectué un chrono de 00:54.86 en décembre 2021 lors des Championnats du monde d’Abu Dhabi.

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