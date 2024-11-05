La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a annoncé le report des matchs de la 5e journée initialement prévus dans une quinzaine de jours.

Alors que la ligue et la ligue 2 s’apprêtent à disputer la 4e journée ce week-end, la LSFP a d’ors et déjà fait savoir qu’il n’y aura pas de match de championnat le 17 novembre coïncidant à la date des élections législatives.

Les rencontres de la cinquième journée initialement prévues à cette date, sont donc “reportées à une date ultérieure” a-t-on appris.

Wiwsport.com