Joseph Lopy est sur le point de faire son retour au sein d’Angers SCO après plusieurs semaines d’absence. Selon Ouest-France, le milieu de terrain sénégalais a repris l’entraînement cette semaine, suscitant l’espoir de le voir retrouver le terrain lors des prochains matchs de Ligue 1.

L’international sénégalais s’apprête à revenir sur les terrains avec Angers SCO, où il retrouvera ses compatriotes Bamba Dieng et Ibrahima Niane, après plusieurs semaines d’absence. Le milieu de terrain sénégalais a repris l’entraînement cette semaine, mais il n’a pas encore eu l’occasion de jouer en championnat, ce qui est frustrant compte tenu de son rôle clé lors de sa première saison. Arrivé en juillet 2023, le milieu sénégalais a rapidement fait ses preuves, contribuant à la montée d’Angers en Ligue 1 avec 25 matchs disputés, 3 buts inscrits et une passe décisive.

Cependant, une blessure au pied l’a contraint à rester éloigné des terrains, alors que l’équipe lutte pour son maintien, se classant actuellement 15e. Après une récente victoire précieuse contre l’AS Monaco (1-0), Joseph Lopy a été aperçu lors des entraînements, participant activement aux exercices et suivant un programme de préparation physique. Son retour est d’une importance capitale pour l’équipe et il pourrait disputer ses premières minutes cette saison contre le Paris Saint-Germain ce week-end. Les prochaines séances d’entraînement seront donc décisives pour confirmer sa condition physique et sa disponibilité pour cette rencontre.

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