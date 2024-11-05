Un vent d’espoir avait soufflé sur les supporters sénégalais à l’idée de voir Hervé Renard prendre les rênes de l’équipe nationale. Cependant, le technicien français a récemment fait part de sa décision de renoncer à la course, évoquant des raisons personnelles et professionnelles qui l’ont poussé à opter pour une autre voie. Nommé nouveau sélectionneur de l’équipe d’Arabie saoudite, il s’est ouvert sur ce qui l’a empêché de mener le projet sénégalais à terme.

Depuis le départ soudain d’Aliou Cissé en octobre, le Sénégal est en quête d’un successeur capable de porter l’équipe à de nouveaux sommets. Renard, double champion d’Afrique, semblait être un candidat de choix. Fort de sa connaissance du Sénégal pays où il réside depuis plusieurs années et où il partage sa vie avec Viviane Dièye, veuve de l’emblématique Bruno Metsu, Renard avait déposé sa candidature. Toutefois, une condition essentielle de sa vision de travail n’a pas pu être satisfaite, conduisant à sa décision de se retirer.

« Il y a eu des discussions. J’avais un souhait, avoir Omar Daf, un ancien international sénégalais, comme adjoint. Mais Omar est l’entraîneur d’Amiens, en Ligue 2. Et cette condition n’était pas possible à remplir dans l’immédiat. J’ai donc décidé à ce moment précis de retirer ma candidature », a expliqué Renard. Pour le technicien de 56 ans, l’accompagnement de Daf, ancien adjoint d’Aliou Cissé, était important pour bâtir une équipe technique à la hauteur de ses ambitions.

Malgré son regret apparent, Hervé Renard ne cache pas que le projet sénégalais l’aurait passionné : « Entraîner le Sénégal, l’une des meilleures sélections africaines, aurait été un très beau défi, c’est vrai, mais toutes les conditions n’étaient pas réunies », ajoute-t-il sur Le Monde Afrique.

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