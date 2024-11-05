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À la UNE :

UFOA A U-17 – Sénégal (3-3, TAB 5-4) Mali

Les Lionceaux Champions UFOA/A U-17

> Au terme d’une finale d’anthologie, où elle aura été menée 2-0 à la pause avant de revenir en seconde période, l’Equipe Nationale U17 du Sénégal s’est finalement imposée aux tirs au but face au Mali en finale du Tournoi UFOA/A U17 (3-3, 5-4 t.a.b). Les Lionceaux prennent ainsi leur revanche, avec beaucoup de caractère.

Lamb – Doudou Diagne Diecko (Pdt Amateurs)

« Le ministre ne respecte pas le monde de la lutte »

Éliminatoires AfroBasket Masculin 2025

La liste des 12 Lions convoqués par Desagana Diop

Beach Soccer – Al Seyni Ndiaye

« Tout ce que je souhaite c’est de gagner la coupe du monde pour le Sénégal »

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