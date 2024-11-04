Surpris d’entrée de jeu, les Lionceaux ont été punis en fin de première période et sont menés au score (0-2) par le Mali.

Ça se complique sérieusement pour les joueurs de Pape Ibrahima Faye. Le Sénégal, opposé au Mali en finale du Tournoi UFOA/A U17, est mené au score 2 à 0 à la mi-temps. Les Maliens ont ouvert la marque dès la première période, grâce à Seydou Dembélé. Puis sur une grossière erreur d’un Madické Ndiaye en grande difficulté, Bakary Simpara a doublé la mise peu avant la pause (43e).

Après l’ouverture du score, les partenaires de Mouhamed Dabo ont tenté de faire le jeu mais leurs adversaires sont tactiquement et athlétiquement bien en place. Les quelques velléités de Dabo (22e, 29e), El Hadji Cissé (23e) n’ont pas été suffisantes pour revenir à la marque. Et il en faudra effectivement beaucoup mieux au retour des vestiaires pour faire vaciller la défense malienne.

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