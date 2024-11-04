Après l’arrivée de Mamadou Gueye Pabi à Urunani BBC en tant qu’entraineur principal, c’est au tour de Parfait Adjivon de rejoindre le club burundais en tant qu’entraineur adjoint en vue de l’Elite 16 de la BAL 2025.

En effet, le technicien du Dakar Université Club rejoint le staff des champions burundais afin de recréer avec Mamadou Gueye le duo que nous avions observé à l’AS Douanes lors des campagnes de la BAL. Il est évident que son rôle d’assistant sera crucial pour Urunani qui se prépare pour le dernier tour de la qualification à la BAL 2025 (5 au 10 novembre).

Jean-Jacques Boissy et ses coéquipiers, après avoir survolé le premier tour des éliminatoires de la BAL avec quatre victoires en autant de sorties, auront pour objectif principal de valider leur billet pour la prochaine édition. Au sein de la Division East, Urunani BBC jouera avec City Oilers, MBB, Matero Magic, Braveheats, Nairobi City Thunder et la NBA Academy.

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