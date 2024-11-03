Grâce à deux réalisations de son attaquant sénégalais, Eyüpspor s’est imposé 2-0 face à Hatayspor ce dimanche, pour la 11e journée de Süper Lig.

La plupart des attaquants sénégalais évoluant dans le Championnat de Turquie ont été en réussite ce week-end. Après un double de passes décisives et un but de Mamadou Fall avec Kasımpaşa contre Beşiktaş (3-1), puis le triplé d’Alassane Ndao pour Konyaspor face à Başakşehir (3-2), c’est Mame Baba Thiam qui s’est offert un doublé contre Hatayspor ce dimanche.

L’attaquant de 32 ans a donc permis à Eyüpspor de l’emporter sur le score de 2 à 0. Ce sont ses 5e et 6e buts de la saison en Championnat. Et avec cette victoire, la formation d’Arda Turan, toujours invaincue à domicile (4 victoires, 1 nul), grimpe à la cinquième place du classement. Une belle position pour une équipe qui est promue cette année dans l’élite turque.

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