La 11e journée de Süper Lig a permis à Alassane Ndao de briller ce dimanche : l’attaquant sénégalais a porté Konyaspor vers la victoire face à l’Istanbul Başakşehir (3-2), en inscrivant un triplé.

Son premier but marqué le week-end dernier sur la pelouse de Gaziantep (défaite 3-1) a visiblement réveillé son talent. Car ce dimanche 3 novembre, Alassane Ndao a réalisé une fabuleuse performance sous les couleurs de Konyaspor, actuel 10e du Championnat de Turquie. À l’occasion de la 11e journée, l’attaquant sénégalais a porté son équipe vers la victoire, en inscrivant le premier triplé de sa carrière contre Başakşehir (3-2).

De la qualité sur les buts

L’ancien capitaine du Dakar Sacré-Cœur a frappé après un peu plus d’une demi-heure de jeu (1-0, 32e). Placé au second poteau, Ndao a parfaitement repris une passe en retrait de Yusuf Erdogan. Puis en début de seconde période, alors que les siens avaient concédé l’égalisation juste avant la pause, l’ancien joueur du Fatih Karagümrük, à la réception d’un centre en retrait de Pedrinho, effectuait un joli contrôle pour se défaire du marquage avant d’enchaîner (2-1, 50e).

C’est Alassane Ndao, encore lui, qui a permis à Alanyaspor d’entrevoir la victoire en marquant le 3 à 1 à la 73e minute de jeu. Servi au point de penalty par Blaz Kramer, le Sénégalais concluait d’une superbe volée. Une performance majuscule qui lui permet d’inscrire son quatrième but sur ses deux derniers matchs, lui qui n’avait pas encore marqué cette saison avant son but à Gaziantep la semaine dernière. Ndao voudra sans doute confirmer lors du déplacement à Goztepe, dimanche prochain.

wiwsport.com