Ce vendredi, Rinascita Basket Rimini a effectué une excellente opération en championnat. Effectivement, Gora Kamara et ses coéquipiers ont réussi à battre Torino (68-80) sur son parquet lors de la 8e journée de la Serie A2.

Voyage réussi pour Rimini qui conserve son statut de leader du championnat après huit journées. Kamara et son équipe ont encore confirmé leur excellent début de saison en battant Torino sans faire preuve de force.

Durant la victoire des siens, l’international sénégalais a fait preuve de leadership en terminant avec la meilleure note du match +26. Il compte 14 points pour 3 rebonds, 3 contres et 2 passes décisives en 24 minutes. Il compte huit matchs avec une moyenne de 11,8 points et 5,1 rebonds.

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