San Salvatore a manqué sa cinquième sortie en championnat ce weekend. Aïda Thiam et son équipe ont été battues en déplacement par Moncalieri (61-50) en Serie A2.

Après une victoire remarquable le samedi dernier face à Broni (66-59) en marge de la quatrième journée, San Salvatore n’a pas réussi à rééditer un autre exploit cette fois-ci. Selargius ressentira des regrets après avoir fait une bonne rencontre.

À la mi-temps, on s’attendait à ce que les visiteuses changent la physionomie du match pour enchaîner une deuxième victoire consécutive, mais elles n’étaient pas au meilleur de leur forme et s’inclinent finalement avec 11 points de retard. Malgré la défaite de son équipe, la pivot sénégalaise Aïda Thiam s’est illustrée sur le plan individuel en inscrivant 10 points avec 15 rebonds et +15 d’évaluation. Elle a remporté le titre de MVP du match grâce à sa performance remarquable.

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