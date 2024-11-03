Ce samedi, Douvres a effectué une opération mauvaise en championnat. Effectivement, les filles de Ndeye Khady Sène ont été battues à domicile par ACPAB Calais (57-72) en Nationale Féminine 2.

Lors d’un match où tout était en ordre pour Douvres, qui s’en sortait parfaitement avec une attitude positive lors des deux premiers quarts temps. La domination est même mise en évidence par son avantage d’un point à la mi-temps (33-32).

À leur retour des vestiaires, Ndeye Khady et ses partenaires ont tout détruit, se faisant même renverser par les visiteuses qui ont cru en leur capacité malgré leur retard d’un point à la pause. À l’issue du troisième quart temps, Calais menait de huit points (45-53). Au dernier quart temps, les Normandes ne parviennent pas à revenir au score et s’inclinent ainsi dans leur parquet avec 15 points de retard.

Sur le plan individuel, Ndeye Khady Sène s’est démarquée malgré le revers de son équipe en inscrivant 14 points, 10 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 27 minutes 54 secondes de jeu.

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